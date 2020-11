Kommentar: Idee kann überzeugen

An der Energiewende führt kein Weg vorbei. Klassische Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas sind endlich und sollen in Deutschland absehbar durch umweltfreundliche Energieformen ersetzt werden. Die Bundesregierung hat im Erneuerbare-Energien-Gesetz den Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen. Schon heute haben Wind- und Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse einen Anteil von über 43 Prozent am deutschen Energiemarkt.

Weniger bekannt sind Geothermie und Erdwärme. Dabei eignen sich diese gut für die Versorgung von Grundstücken. Deren Einsatz lohnt sich nach der energiesparenden Sanierung von Gebäuden oder dem Neubau von energieeffizienten Häusern. Diese Sanierung inklusive Ausstattung mit modernen Heizungsanlagen wird von der Bundesregierung und der KfW-Bank gefördert. Ganz neu in Thüringen ist aber der Einsatz eines Erdwärmenetzes für ein komplettes Neubaugebiet, wie es jetzt in Werther geplant ist. Die Idee, sich von den klassischen Energieträgern weitgehend zu verabschieden und die Heizungswärme aus dem Boden sowie den Strom aus Solarenergie vom eigenen Dach zu beziehen, hat etwas. Denn die Anschaffungskosten für die neue Technik werden nach einigen Jahren durch die Einsparung bei den Energiekosten wieder reingeholt.