Guter zweiter Platz für Nordhäuser Lebenshilfe-Team

Das sportliche Jahr 2023 begann für die Fußballer der Nordthüringer Werkstätten mit einem hervorragenden zweiten Platz beim elften Cup an der Leinequelle. Der wurde kürzlich von der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis ausgetragen, hieß in einer Mitteilung. Es waren acht Mannschaften am Start, jeder spielte gegen jeden.

Nach einem Unentschieden gegen den Gastgeber kam das Nordhäuser Team immer besser in Form. Das zweite Spiel wurde gewonnen, und im dritten Spiel gegen die Stiftung Finneck musste kurz vor Schluss noch der Ausgleich hingenommen werden. In den folgenden vier Partien ging die Mannschaft der Nordthüringer Werkstätten stets als Sieger vom Feld. Besonders erwähnenswert der 2:1-Erfolg im letzten Spiel gegen die bis dahin verlustpunktfreie Mannschaft der Lebenshilfe „Otto 10“, die am Ende knapp Turniersieger wurde.