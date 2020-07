Hainrode: Wie Peter Lustig im Reich der Wasserdrachen

Silke Schulze (links) und Vanessa Haufschild vom Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser bei der Eröffnung der neuen Molchhütte im Teichtal in Hainrode. Mit Keschern und Lupengläsern aber auch Filmen und Anschauungsmaterial will der Verband für diesen an Amphibien so reichen Lebensraum begeistern.