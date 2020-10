Kai Buchmanns Weg ins Rathaus beginnt mit einem gebrochenen Versprechen: Sind 2000 „Gefällt mir“-Angaben bei Facebook erreicht, will er sich als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl 2017 aufstellen lassen. Doch schon bei 80 Likes wirft der damalige Assistent der Geschäftsführung im Südharz-Klinikum seinen Hut in den Ring. „Weil es Zeit für einen unabhängigen Kandidaten ist“, begründet er den mutigen Schritt.

Was dann kommt, verblüfft zunächst alle: Aus dem Stand schaltet der Parteilose einen Fraktionschef im Stadtrat und Betriebsleiter eines kommunalen Unternehmens aus, stellt eine Bürgermeisterin in den Schatten, um in der Stichwahl selbst eine frühere Staatssekretärin abzuservieren.

Drei Jahre ist es her, dass Buchmann mit diesem Erdrutschsieg ins Rathaus zieht. Halbzeitpause – also der Moment für eine Bestandsaufnahme. Wie ging es weiter mit den Versprechen?

Den Satz auf Facebook dürfte ihm wohl keiner krummnehmen. Vielmehr zeigt sich Nordhausen enttäuscht, dass auch nach einer halben Legislatur noch Zank mit dem Landratsamt herrscht. Das Gegenteil war oberstes Wahlversprechen des ehemaligen Rugbyspielers. Doch ähnlich verbissen wie der körperbetonte Ballsport verläuft noch immer das Bandenspiel mit der Behringstraße – die Debatte mit Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Doppeltes Mandat: Über die Bürgerliste Südharz sitzt Buchmann seit 2019 auch im Kreistag. Foto: Marco Kneise

Schon vor Buchmann zieht sich der Disput wie ein roter Faden durch die Südharzer Kommunalpolitik. Auch mit dem Polit-Neuling bleibt es so. Mal ist die späte Haushaltsgenehmigung Stein des Anstoßes, mal geraten OB und Landrat wegen der Zukunft des Sportparks einander in die Wolle. Im Frühjahr reibt sich Buchmann an einer Allgemeinverfügung, die zur Mund-Nasen-Maske verpflichtet. Weil das die Stadt überrumpele. Neues Kapitel der endlosen Geschichte ist die Frage zur Trägerschaft des öffentlichen Nahverkehrs.

Während Jendricke sich mit seinen Stänkereien als politisches Kalkül bei nicht wenigen Südharzern unbeliebt macht, wirkt Buchmann bei vielen der verbalen Angriffe unsouverän. Geradezu dünnhäutig, monieren Beobachter. Er selbst bezeichnet den Zwist indes als „nichts Persönliches“, seine Reaktionen darauf lediglich als „burschikos“. Das Verhältnis zwischen Landkreis und großer kreisangehöriger Stadt bringe immer Konflikte mit sich, fürchtet Buchmann, der Jendricke aber bei allen Unterschieden gar Positives abgewinnen kann: „Diplomatischere Gesprächspartner als wir würden Diskussionen zu wichtigen Fragen nur aus dem Weg gehen und verschleppen.“ Selbst für Lob am Landrat ist in der Reflexion Platz: „Wie das Rathaus arbeitet auch die Kreisverwaltung mit hoher Drehzahl.“ Ihn sporne dieser „Wettstreit um die besten Ideen“ an.

Roter Faden: Landrat Jendricke (links) und Oberbürgermeister Kai Buchmann (rechts) bei einer hitzigen Debatte, die typisch ist für die Südharzer Politik. Foto: Marco Kneise

Und als Wettkämpfer kann der OB auch Niederlagen einstecken: 2018 tut er etwas, das viele sich so nicht gewagt hätten. Er nimmt einen Rückschlag in Kauf, um bald einen Sieg zu erringen. Wenn es das Landratsamt so will, dann soll die Feuerwache kleiner werden. Sein Kompromiss für das beanstandete Raumprogramm bringt das Großprojekt endlich ins Rollen. Und plötzlich fallen dem Rathaus auch andere Dinge zu. Die Fördermittel für die Theatersanierung etwa oder Fusionsprämien für das eingemeindete Buchholz, die vor Frist einen Weg aus der Haushaltskonsolidierung aufzeigen und so mehr Investitionen möglich machen.

Er ernte da teils Früchte seiner Vorgänger, ordnet Buchmann die Erfolge bescheiden ein. Auch ist er nicht der Typ fürs Nachtreten. Dass manches unter Vorgänger Klaus Zeh (CDU) nicht in Schwung kam, ist ihm keine Kritik wert. Eine Haushaltskonsolidierung binde einen sehr stark und mache vieles schwieriger.

Zugleich beweist Buchmann früh Mut, als er das von Zeh geerbte Umfeld im Rathaus umbesetzt, mit Vertrauenspersonen anreichert und per neuem Ämterzuschnitt Finanzen und Brandschutz zur Chefsache erklärt. Beide Großprojekte will er so besser unter Kontrolle wissen, sein Versprechen einer effizienteren Verwaltung einlösen. Die Personalrochaden lassen ihn standfester auf die Tücken des politischen Alltags blicken. Im Frühjahr nach seiner Amtsübernahme wirkt Buchmann noch verbittert. So, als könnte er bald hinschmeißen. Weil sich nichts bewegt und er teilweise für 1,09 Euro Rechnungen zur Unterschrift vorgelegt bekommt, weine er abends ins Kissen, sagt er da. Ob er sich an manchen Tag zurück ins Privatleben wünscht? Heute wischt er die Frage beiseite. Während einer Bombenentschärfung, wenn er für das Leben einiger Tausend Menschen verantwortlich sei, komme er noch ins Grübeln. „Ansonsten aber nicht“, erklärt er selbstbewusst.

Mehr Bürgernähe: Mit dem Versprechen der Transparenz angetreten, bietet Buchmann noch immer Bürgersprechstunden an Foto: Marco Kneise

Das Selbstbewusstsein braucht er: Allein sein Fehlen auf Veranstaltungen des Unternehmerverbandes oder zum Neujahrsempfang beim Gips-Riesen Knauf macht den Stadtchef immer wieder zum Ziel heftiger Kritik. Für den einen ist das Zeichen fehlenden Klinken-Putzens. Buchmann sei kein Netzwerker, heißt es dann. Für den anderen ist gerade das geradlinig: Wie will sich der ehemalige Bündnisgrüne selbst treu bleiben und Stempedaern und Steigerthalern in die Augen schauen, wenn er mit denen Hirschkeule verputzt, die hinter beiden Ortsteilen noch mehr vom Alten Stolberg begehren, fragen die Befürworter seines Kurses.

Als er wegen solcher Debatten seine Ansage aus dem Wahlkampf revidierte, es brauche keinen zweiten hauptamtlichen Beigeordneten, genehmigte ihm schließlich der Stadtrat den Stellvertreter nicht. Buchmanns Argument, neben dem „täglichen Klein-Klein“ fehle ihm Zeit für wichtige Termine, blieb unerhört.

Buchmann sei nur Verwalter, kein Gestalter. Er erinnere weiterhin an den Controller aus dem Klinikum, der er einst war. Wer den OB mit dieser Kritik konfrontiert, sieht ihn trotz gewonnener Selbstsicherheit schnaufen: „Mensch Meier“, sagt er dann. Vor der coronabedingten Haushaltssperre, die erst überrascht und später von allen als wirkungsvoll und richtig gelobt wird, stellt Nordhausen einen Rekord-Investitionshaushalt auf die Beine. 25 Millionen Euro hätte das Rathaus ohne Pandemie investiert. „Wenn ich mir die ganze Kohle in die eigene Tasche stecken würde, könnte ich den Vorwurf nachvollziehen.“ Aber so?

Er wolle doch damit einen Investitionsstau von 140 Millionen Euro tilgen. Das sei seine Vision. Dafür investiere er in marode Brücken und Gehwege, in Kindergärten wie Schulen, zunehmend in Sportstätten. „Vielleicht“, sinniert Buchmann, „kommunizieren wir all das Erreichte nur noch nicht gut genug.“

Es muss eine tragische Einsicht sein für jemanden, der noch im Wahlkampf verspricht, alle Stadtratsfraktionen besser mitzunehmen und für Transparenz zu sorgen. Doch von Blockadehaltung, wie sie bei einem OB ohne Fraktion als Hausmacht im Rücken zu befürchten war – keine Spur. Man werde gut mitgenommen, sagen die meisten Räte. Der OB nehme Kritik und Impulse ernst, loben sie.

Und vielerorts lässt die Buchmann-Verwaltung derlei Taten sprechen, die es ohnehin nicht heraus zu posaunen braucht: Sie stehen für sich. Denn die Verwaltung widmet sich den Herzensangelegenheiten vieler Rolandstädter. Sie behängt das Rathaus mit Blumen, lässt Kreisel aufblühen und schickt den historischen Stadtrundgang in die Kur. Derweil wachsen Feuerwache und Theateranbau gen Himmel. Allein dass die längste Treppe der Stadt durchs Gehege wieder runderneuert zum Bummeln einlädt, dürfte manchen Kritiker am OB verstummen lassen.

Wie ein Nordhausen der Zukunft aussehen könnte, wofür die Stadt nach dem Investitionsstau stehen könnte, für diese Fragen brauche es vielleicht eine zweite Amtszeit, sagt Buchmann.