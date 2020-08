Stefan Mund (links) und Jens Sauer vor ihrem gemeinsamen Herzensprojekt: Die Kirche St. Nicolai in Trebra mit den bereits sanierten Fassaden und den Fenstern. Der markante Turm soll als nächstes in Angriff genommen werden.

Trebra. Trebraer nehmen ein neues Projekt in Angriff. Jens Sauer und Stefan Mund sind dabei die treibenden Köpfe.

Hand in Hand für den Heimatort Trebra

Dass den Trebraern ihr Heimatort und vor allem ihre Kirche am Herzen liegt, haben sie schon oft bewiesen. Christen und Nichtchristen engagieren sich gemeinsam für das Gotteshaus. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Projekt zum Erhalt von St. Nicolai in Angriff genommen wurde. Nach der abgeschlossenen Restaurierung der Fenster und der Fassade (wir berichteten), steht nun die desolate Turmhaube auf dem Programm. Die Haube wurde vor über 40 Jahren zuletzt richtig saniert und musste seitdem bereits mehrfach notgesichert werden.