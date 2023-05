Handstand auf Viertkanthölzern: Akrobat lässt in Nordhausen die Luft anhalten

Nordhausen. Es gibt kein Netz, keinen doppelten Boden: Die Akrobatik von Florian Zumkehr ist ein absolutes Wagnis. Sie gelingt – und macht das Zelt vom Zirkus Zappelini in Nordhausen einmal mehr zu einem Ort großer Kultur.

Meterhohe Vierkanthölzer lassen sich zum Hausbau nutzen – Florian Zumkehr entscheidet sich für die Balance im Handstand. Das – leider nur knapp 50-köpfige – Publikum am Samstagabend im Nordhäuser Zirkuszelt hält den Atem an, so atemberaubend ist das, was auf der Bühne passiert. Was für eine athletische Leistung nach jahrelangem Training.

Zumkehr erforscht in seiner Solo-Performance mit Akrobatik, Tanz, Live-Musik, Schattenspiel und Theater die Bedeutung von Zuhause – und macht unmissverständlich klar: Der Zirkus ist seines, statt eines massiven Hauses.

Nach nunmehr 15 Jahren auf der Bühne liegen mehr als 3000 Shows hinter ihm. Und vor ihm hoffentlich eine weitere in Nordhausen.