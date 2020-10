Handwerkertage im Kinder-Kirchen-Laden in Nordhausen

In der zweiten Herbstferienwoche lädt der Kinder-Kirchen-Laden vom 27. bis 29. Oktober alle Schulkinder bis 12 Jahre zu den Kila-Handwerkertagen ein. Treffpunkt ist laut Ankündigung jeweils 9.30 Uhr im Blasii-Pfarrhaus. Nach einer spannenden Geschichte über das Leben von Sebastian Kneipp folgen Angebote in Gruppen, die von je zwei jugendlichen Mitarbeitern angeleitet werden. So werden beispielsweise die Stufen der Bücherhütte betoniert, auch wird Stockbrot gebacken. Ebenso stehen Mikroskopieren, Plätzchen backen, das Ölen der Kirchentüren und der Besuch alter Leute auf dem Plan.

Das Mittagessen wird im Kinder-Kirchen-Laden frisch gekocht. Nachmittag gibt es jeweils bis 15.30 Uhr Stadtspiele, Kino oder am Donnerstag einen Besuch im Badehaus. Für die Pausen zwischen den Aktionen wird das Hüpfkissen auf dem Blasii-Kirchplatz aufgebaut.

Die Kosten für Programm, Verpflegung und Badehaus liegen bei insgesamt 20 Euro pro Kind. Das Geld sollte am ersten Tag mitgegeben werden. Die Kinder sollten an allen drei Tagen dabei sein, weil die täglichen Geschichten aufeinander aufbauen.

„Wir werden uns bei den Handwerkertagen an den zu dieser Zeit gültigen Corona-Regeln orientieren. Wenn nötig, können die Kinder für alle drei Tage in einer festen Gruppe mit den gleichen Mitarbeiter zusammen sein“, informierte Gemeindepädagoge Frank Tuschy.

Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 03631 / 98 83 40 oder via E-Mail: frank.tuschy@t-online.de.