Handydiebstahl aus Transporter in Nordhausen

Ein bislang Unbekannter steht im Verdacht, am Freitag, 13. November 2020, in Nordhausen aus einem Transporter ein Handy gestohlen zu haben. Den Transporter hatte die Geschädigte an der Laderampe des Edeka-Marktes in der Robert-Koch-Straße geparkt, um Pakete aus dem Einkaufsmarkt abzuholen. Als sie gegen 13.30 Uhr ins Lager ging, ließ sie den Transporter unverschlossen zurück. Diesen Moment nutzte der Täter aus und entwendete das Handy der Geschädigten. Was er nicht ahnte: Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Wer erkennt den Mann und kann Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen? Auffällig war die verbundene linke Hand. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer: 03631/ 960, entgegen.