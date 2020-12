Hans-Jürgen Weidt, parteiloser Bürgermeister der Einheitsgemeinde Werther, wird zur Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2021 nach zwölfjähriger Amtszeit nicht wieder antreten. Wir sprachen mit dem Verwaltungsleiter über seine Beweggründe und die Wahl in Zeiten der Corona-Pandemie.

Ende Februar wird ein neuer Bürgermeister in Werther gewählt. Sie treten nicht mehr an. Warum?

Ich bin im Mai nächsten Jahres, wenn meine Amtszeit endet, im 64. Lebensjahr. In diesem Alter denkt man schon darüber nach, wie man seine Zukunft gestalten will. Ich habe eine andere Lebensplanung und möchte mehr Zeit für meine Familie aufbringen und für mein zweites Enkelkind, das jetzt zehn Monate alt ist. Und ich habe mir vorgenommen, meine unerfüllten Reisewünsche endlich zu erfüllen. Außerdem will ich den Platz für die jüngere Generation freimachen, die neue Ideen einbringen wird.

Reicht die Zeit denn aus, um einen neuen Bürgermeister zu finden? Denn die Bewerbungsfrist endet bereits am 15. Januar.

Ja, ich denke schon. Denn es ist in der Gemeinde schon lange bekannt, dass ich nicht mehr kandidieren werde, auch um Interessenten oder Bewerbern die Möglichkeit zu geben, ihre Kandidatur rechtzeitig anzumelden.

Gibt es denn bereits Kandidaten?

Nein, es gibt noch keinen klaren Bewerber, sondern nur zwei potenzielle Kandidaten, die mit dem Gedanken spielen, das Amt bekleiden zu wollen. Ich bin mir aber sicher, dass sich ein Bewerber finden wird.

Die Wahl ist insofern etwas Besonderes, da sie unter Corona-Bedingungen stattfinden wird. Wie sehen Sie deren Durchführbarkeit?

Die sehe ich genau wie mein Bürgermeisterkollege Stephan Klante aus Harztor sehr kritisch. Eine klassische Wahl mit der Abstimmung im Wahllokal wird schwierig. Schon das Bereitstellen von Wahllokalen in derzeit geschlossenen Einrichtungen in den Ortsteilen ist ein Problem. Und es wird schwierig werden, die aufwendigen Hygienevorschriften einzuhalten.

Gibt es denn Alternativen zu dem herkömmlichen Prozedere?

Es gab ja eine Abfrage durch das Landesverwaltungsamt in den Kommunen, ob auch eine Briefwahl denkbar sei. Diese sehe ich sehr positiv. Sie ist für mich die einzig sichere Variante, um nicht unsere Bürger in Gefahr zu bringen, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Leider wurden diese Signale bislang vom Landesverwaltungsamt nicht aufgegriffen und kommuniziert.

Vor welchen Herausforderungen wird ihr Nachfolger ab Mai 2021 stehen?

Wir werden im nächsten Jahr zwei große Gemeinschaftsbaumaßnahmen in Kleinwechsungen und Werther abschließen, zudem geht die Dorferneuerung mit zwei Projekten weiter. Entscheidend wird sein, wie wir die hohen finanziellen Belastungen bewältigen können. Das Problem ist, dass auf der Einnahmeseite nur wenige belastbare Zahlen aufgrund der Corona-Pandemie haben. Ich werde meinen Nachfolger aber nicht unvorbereitet in ein schwieriges Halbjahr schicken, denn wir bereiten ein schlüssiges Finanzkonzept im Rahmen der Haushaltsplanung vor.

Wie weit sind Sie beim Haushalt für 2021?

Wir wollen den Haushalt im Februar 2021 verabschieden. Dazu wird der vorliegende Entwurf im Januar in den Ausschüssen behandelt.

Ihrer Verwaltung steht im kommenden Jahr ein personeller Umbruch bevor. Denn Sie sind ja nicht der einzige Mitarbeiter, der in Rente gehen wird . . .

Ja, das stimmt. Meine Hauptamtsleiterin Birgit Bartsch wird noch im Dezember aus Altersgründen ausscheiden. Und zum 1. April wird die Kämmerin Veronika Hennecke in Rente gehen. Aber wird sind nicht unvorbereitet, denn ich plane die personelle Umstrukturierung schon seit gut zwei Jahren. Das Hauptamt wird Nadine Oppermann zum 1. Januar übernehmen. Sie ist seit über einem Jahr in der Verwaltung tätig und bringt die notwendigen Voraussetzungen und Qualifizierung mit. Und für die Kämmerei läuft bereits die zweite Ausschreibung.