Der Näh-Floh Diana Lohmann aus Nordhausen verkaufte beim Hackespänchenfest in Rothesütte Näh- und Bastelarbeiten sowie zum Teil selbst gemachten Schmuck. Das traditionelle Fest fand zum zweiten Mal auf dem Gelände des Harzer Hexenreiches statt.

Harzer Hexenreich im Fokus: In Rothesütte im Kreis Nordhausen wird das traditionelle Hackespänchenfest zelebriert

Rothesütte. In Rothesütte im Landkreis Nordhausen ist am Wochenende wieder das traditionelle Hackespänchenfest gefeiert worden. Den Besuchern wurde einiges geboten.

Zum zweiten Mal ist am Wochenende auf dem Gelände des Harzer Hexenreiches in Rothesütte das Hackespänchenfest gefeiert worden. Der Näh-Floh Diana Lohmann aus Nordhausen verkaufte dort Näh- und Bastelarbeiten sowie zum Teil selbst gemachten Schmuck. „Es sind optimale Bedingungen: Sonnenschein und 20 Grad“, schätzte Mitorganisator Torsten Meyer am Samstag kurz nach der Eröffnung ein.