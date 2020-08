Trotz Corona soll auch in diesem Jahr Anfang September der Harzer Jodlerwettstreit in Altenbrak veranstaltet werden.

Altenbrak. Die Trachtengruppe von Altenbrak hält an ihrem Jodlerwettstreit am 6. September fest. Trotz Corona. Zum 68. Mal treffen sich die Jodler auf der Waldbühne.

Harzer Jodler treffen sich zum Wettstreit

Trotz Corona: Die Harzer jodeln. Die Organisatoren vom Trachtengruppen-Verein in Altenbrak lassen sich nicht unterkriegen. Ihr traditionsreicher Jodlerwettstreit findet statt, und zwar am 6. September auf der herrlich gelegenen Waldbühne in Altenbrak. „Die Perle des Bodetales“, nennt Vereinssprecherin Rita Hinze ihren Heimatort.

Beginn des Jodlertreffens ist um 10 Uhr. Der Wettstreit erlebt seine 68. Auflage. Seit Jahren ist es Tradition, dass auch Kinder bis 8 Jahren ihr Jodler-Talent auf der Waldbühne zeigen können, um ihnen die Scheu vor dem Publikum zu nehmen. Da es für diese Kinder keine Wertung gibt, ist ihr Lohn allein der Applaus der Zuschauer.

Zu hören sind im Wettstreit Kinder- und Erwachsenjodler in verschiedenen Kategorien mit ihrem Programm. Höhepunkt des Tages ist die Ermittlung der Harzer Jodlermeisterin und des Harzer Jodlermeisters 2020. Mit den Siegerehrungen klingt der Wettstreit aus.

„Leider haben die Ursprung Buam aus Östereich abgesagt“, berichtet Rita Hinze, „aber wir konnten wegen des großen Erfolges im vorigen Jahr kurzfristig nochmals als besonderen Gast Michael Hirte, den Mann an der Mundharmonika, einladen.“

Die Tageskasse an der Waldbühne öffnet 9 Uhr. Es besteht Registrierungspflicht. Und es gelten die erforderlichen Abstandsregeln.