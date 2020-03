Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harzer Schmalspurbahnen reduzieren ihren Betrieb

Wegen der Corona-Pandemie stellen die Harzer Schmalspurbahnen ab Dienstag ihren fahrplanmäßigen Fahrbetrieb auf weiten Teilen des 140,4 Kilometer umfassenden Streckennetzes ein, teilte Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen mit. Nur im Bereich zwischen Nordhausen und Ilfeld werde der Schienenpersonennahverkehr mit einem eingeschränkten Fahrtenangebot aufrechterhalten. Die Wiederaufnahme des vollständigen Fahrbetriebs auf dem Gesamtnetz orientiere sich an der Wiedereröffnung der derzeit geschlossenen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen sowie an der Wiedereinrichtung des vollständigen Personennahverkehrs in Sachsen-Anhalt. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.hsb-wr.de.