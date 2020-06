Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harzklub stellt neue Sitzgruppen auf

„Eigentlich sollte im Juni die 13. Wanderung des Jahres unseres Vereins stattfinden“, sagt Joachim Jauer vom Harzklubzweigverein Ilfeld-Wiegersdorf. Doch durch Corona sei dies den Wanderfreunden untersagt worden. „Sogar die Walpurgisfeier auf dem Grillplatz, der Höhepunkt in der Region, musste ausfallen, bedauert Jauer.

Ausbau des Grillplatzes, neue Wegmarkierungen und sichere Orte zum Verweilen

Die Hände in den Schoß gelegt haben die Mitglieder des Zweigvereins deshalb aber nicht. „Unser Grillplatz am Lienberg wird weiter ausgebaut, neue Wegemarkierungen zur besseren Orientierung haben wir gesetzt, und die in die Jahre gekommenen Wanderhütten, die nicht mehr verkehrssicher waren, wurden durch neue Sitzgruppen ersetzt“, erzählt der Vereinsvertreter.

Den Wanderer werde es freuen, im Brandesbachtal, am Drei-Täler-Blick und auf dem Poppenberg diese neuen Rastmöglichkeiten zum Verweilen in der Natur vorzufinden. „Wichtige und aufwendige Arbeiten für das Jahr sind also schon realisiert“, so Jauer.

Gelungen sei das auch nur, weil die Ilfelder Unterstützung von ihren Nachbarn erhalten haben: „Das Forstamt Bleicherode-Südharz und die Mitarbeiter des Naturparkes Südharz unterstützten uns kräftig beim Bau und dem Transport der Sitzgruppen. Dafür sagen wir ein großes Dankeschön“, erklärt Jauer abschließend.