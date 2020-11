Harzklub trauert um Förderer des Harzer Brauchtums

Der Harzklub trauert um Hans-Wilhelm Vogt. Am 1. Oktober verstarb der Komponist und Interpret des Harzer Liedguts im Alter von 88 Jahren.

Als Hans-Wilhelm Vogt zu Beginn der 80er-Jahre nach 21 Jahren als Musiklehrer an der Wernigeröder Diesterwegschule zum Direktor der Kreismusikschule „Andreas Werckmeister“ berufen wurde, eilte ihm der Ruf als „Jodlervogt“ bereits voraus.

Neben seiner 17-jährigen Tätigkeit als Direktor widmete er sich in seiner Freizeit und später im Rentenalter unermüdlich dem Harzer Brauchtum. Als musikalischer Leiter und Förderer unterstützte er die „Harzer Folkloristen“, die „Heimatgruppe Elbingerode“, die „Sing-, Spiel- und Jodlergruppe Wernigerode“ und die „Harzer Kramms“. Es gibt kaum eine Heimatgruppe, die nicht eine der 50 Kompositionen der Vogt‘schen Harzlieder sangen und heute noch singen.

Wer kennt nicht seine Melodien wie „Wir bringen Grüße vom Harzer Land“ oder „Kommst du mal in die bunte Stadt“? Seine Erfolgsgeschichte widerspiegelt sich in unzähligen Schallplatten, CDs, DVD‘s und vielen Rundfunk- und Fernsehauftritten. Dabei hatte „Jacky“ Vogt, wie er liebevoll von seinen Heimatfreunden genannt wurde, stets einen hohen Anspruch an die Qualität und die Präzision der dargebotenen Stücke. Dreistimmige Lieder waren keine Seltenheit, und die regelmäßige Teilnahme als musikalischer Begleiter seiner Gruppen an den Harzer Jodlermeisterschaften in Altenbrak, Clausthal-Zellerfeld und Hesserode gehörten für ihn zum Pflichtprogramm.

Für seine außerordentlichen Leistungen erhielt Hans-Wilhelm Vogt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Geschenkt hatte er den Menschen etwas ganz Besonders: Lebensfreude und Lebensmut beim Musizieren und beim Zuhören, das Bewahren von Werten, die Erinnerung an die alten Harzer, an ihr Leben und ihre Berufe von einst.

„Wir trauern um einen großen Harzer Musiker, Chorleiter und Komponisten. Er lebt fort in seinen Werken, die ein wichtiger Baustein unserer Traditionspflege sind“, heißt es vom Harzklub.