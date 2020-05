Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harztor hält an Eröffnungstermin für Freibäder fest

Die Eröffnung des Waldbades in Neustadt sowie der beiden anderen Freibäder der Gemeinde Harztor zum 1. Juni wird momentan auf Hochtouren vorbereitet. Darüber informierte Landgemeindebürgermeister Stephan Klante (CDU) die Mitglieder des Ortschaftsrates während ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Momentan werde noch an einem Konzept gearbeitet, wie die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden können. „Das gestaltet sich in einem Bad noch einmal schwieriger als anderswo“, betonte Stephan Klante. Er rechnet damit, dass nach der Wiedereröffnung nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern Zutritt zu den Bädern haben wird. „Dazu fehlt uns noch die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Die sind noch nicht so weit“, führte der Landgemeindebürgermeister weiter aus.

Zudem gab er dem Ortschaftsrat einen aktuellen Überblick über die laufenden Bauarbeiten im Waldbad Neustadt. „Der Kiosk wurde inzwischen komplett abgerissen“, verkündete er. Eine Versorgung der Badegäste sei in dieser Saison, die ohnehin ein Verlustgeschäft werde, daher nicht möglich. Seitens des Ortschaftsrates gibt es jedoch Überlegungen, vorübergehend einen Imbisswagen als Ersatz aufzustellen. Das nächste, was saniert werden wird, ist die Elektroanlage, blickte Stephan Klante voraus.