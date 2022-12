Harztor-Lauf in Niedersachswerfen öffnet seine Startlisten

Niedersachswerfen. Warum es sich lohnt, sich jetzt schon für den beliebten Volkslauf anzumelden.

In Niedersachswerfen läuft schon der Countdown. Am 7. Mai 2023 startet der 9. Harztor-Lauf. Bereits an diesem Mittwoch – genau fünf Monate vor dem Termin – öffnen die Veranstalter ihre Online-Anmeldung, kündigt Vereinssprecher Dirk Daniel an. Wer bis Ende Dezember das Angebot nutzt, kann Geld sparen, denn bei den Startgebühren für den beliebten Volkslauf gelten Frühbucher-Preise.

Der Harztor-Lauf ist zugleich der fünfte Etappen-Ort zum Punktesammeln für den 13. Nordthüringer Volksbank-Laufcup. Dafür stehen vier Strecken zur Auswahl – jene über zwei, fünf und acht Kilometer sowie der Halbmarathon. Die erste Cup-Station im kommenden Jahr ist der 45. Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen am 25. Februar.