Harztor stärkt seinen Bauhof und bereitet sich auf möglichen Energie-Blackout vor

Harztor. Gemeinde Harztor sorgt für diesen Winter vor und investiert unter anderem in Dieselkraftstoff-Reserve, Feldküchen und Heizquellen für geplante Wärmestuben.

Das Jahr geht zu Ende, das Geld noch nicht. Die Gemeinde Harztor hat jetzt noch einmal mehrere Investitionen auf den Weg gebracht. Auch der Bauhof profitiert.

Wer mit offenen Augen durch die Dörfer der Gemeinde geht, kann es an vielen Stellen sehen: Die Männer des Harztor-Bauhofes leisten eine starke Arbeit. Allein in diesem Jahr ist die Liste der erledigten Aufgaben eindrucksvoll lang. Reparierte Straßen und Bordsteine, frische Pflastersteine für Gehwege, neue Zäune und Sitzbänke, das Fundament für den Ilfelder Maibaum, der Einsatz im Ilfelder Waldbad und die ständig wiederkehrende Grünpflege – all das sind nur Beispiele.

Technik für mehr Sauberkeit: Neue Frontkehrmaschine

Damit der Bauhof auch in Zukunft funktioniert, benötigt er einen guten Fuhrpark und solide Technik. So gibt es eine neue Frontkehrmaschine mit Schmutzsammelbehälter. Dafür fließen 8500 Euro aus dem Gemeindehaushalt. „Sauberkeit ist immer ein großes Thema“, unterstreicht Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) die Notwendigkeit, in diesem Punkt nicht nachzulassen.

Weitere 13.000 Euro gibt die Gemeinde aus, um Bauhof-Fahrzeuge reparieren sowie neue Geräte anschaffen zu können. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage – und damit der Bauhof handlungsfähig bleiben kann – will die Gemeinde zusätzlich 10.000 Liter Dieselkraftstoff als Reserve einlagern. Dafür und für den laufenden Betrieb – mit Blick auf die Preissteigerung – hat der Gemeinderat 25.000 Euro aus dem Haushalt genehmigt, die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Der Bauhof soll gut über den Winter kommen.

Reagieren musste die Gemeinde auch am Eberthof in Niedersachswerfen. Die Arbeiten zur Erschließung des neuen Wohngebietes sind teurer als geplant. Beim Abriss eines Bungalows und Beräumen des Areals sind die Kosten für die Altlastenbeseitigung gestiegen. Schuld ist asbesthaltige Dachpappe. Die Gemeinde muss hier mehr als 19.000 Euro zusätzlich ausgeben.

Da keine Kommune in der Lage ist, das Sterben zu planen, sind jetzt auch die im Haushalt veranschlagten Kosten für „ordnungsbehördliche Bestattungen“ gestiegen. Die Gemeinde musste dieses Jahr neun dieser Begräbnisse durchführen. Das waren drei mehr als erwartet. Deshalb reichten die im Etat angesetzten 10.000 Euro nicht aus, weitere 6500 Euro mussten freigegeben werden. Das zuständige Gesundheitsamt nimmt stets die Kommune in die Pflicht, wenn sich keine bestattungspflichtigen Angehörigen des Verstorbenen ermitteln lassen.

Harztor investiert zudem 20.000 Euro in den Zivilschutz. Um auf einen möglichen Katastrophenfall – zum Beispiel einen längeren Energie-Blackout im Winter – vorbereitet zu sein, hat die Gemeinde zum Schutz der Bevölkerung wichtige Vorkehrungen getroffen. Unter anderem sind zwei Feldküchen, Heizquellen für die geplanten Wärmestuben sowie haltbare Nahrungsmittel angeschafft worden.