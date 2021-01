Harztor sucht neue Kiosk-Betreiber für Freibäder

Für das Freibad in Niedersachswerfen wird wie für das in Neustadt ein neuer Kioskbetreiber gesucht.

Die Zeit vergeht schnell. Deshalb ist mit Blick auf den kommenden Sommer schon jetzt Eile geboten. In zwei Freibädern der Gemeinde Harztor müssen neue Kiosk-Betreiber gefunden werden. Die Ausschreibungen enden am 29. Januar. Die Gemeinde sucht Mieter für die beiden Verkaufshäuschen in Niedersachswerfen und Neustadt.

Die Bewerber sollten nach Möglichkeit erfahrene Gastronomen sein, die in der Lage sind, sich eigenverantwortlich um das leibliche Wohl der Badegäste zu kümmern. So wünscht es sich die Gemeinde.

Der Gastro-Bereich des Freibades am Kirchberg in Niedersachswerfen verfügt über den 40 Quadratmeter großen Kiosk und einen Außenbereich. Bei Bedarf könne noch ein weiterer Lagerraum genutzt werden, erklärt die Gemeinde.

Das Neustädter Waldbad befindet sich direkt neben dem Campingplatz am Fuße der Burgruine Hohnstein. Das Verkaufshäuschen käme daher nicht nur den Badegästen zugute, sondern stünde auch Wanderern und Besuchern des Campingplatzes zur Verfügung. Dieser Außenverkauf sei baulich ermöglicht worden, unterstreicht die Gemeinde. Der Neustädter Kiosk habe eine Nutzfläche von 25 Quadratmetern.