Patrick Koch vom Bauhof der Gemeinde Harztor stellt oberhalb des Bremsberges die neue Blindschleichen-Sitzbank am Feuersalamanderpfad auf.

Harztor wertet Wanderweg auf: Tierische Bänke stehen am Feuersalamanderpfad

Niedersachswerfen. Ein Kettensägen-Künstler aus Sachsen-Anhalt sorgt für neue Sitzgelegenheiten bei Niedersachswerfen. Der Bauhof der Gemeinde Harztor stellt auch Bänke im Dorf auf.

Gleich mehrere Bänke hat der Bauhof der Gemeinde Harztor in Niedersachswerfen aufgestellt. Auf dem Kirchplatz laden jetzt drei Sitzbänke unweit der Bücherzelle zum Verweilen ein. Außerdem sind am Feuersalamanderpfad zwei weitere Motivbänke aufgestellt worden. Der Kettensägen-Künstler Felix Altenburg aus Leimbach bei Querfurt hat eine Kröte als Sitzbank angefertigt. Sie steht am Rundweg auf Höhe des Eingangs zum alten Steinbruch.

Eine weitere Bank in Form einer Blindschleiche ist oberhalb des Bremsberges auf der Wiese platziert worden. Damit sind die drei Themenbänke entlang des knapp fünf Kilometer langen Rundweges komplett. Am Regensborn steht schon seit Längerem die Feuersalamanderbank.

„Mein Dank gilt dem Bauhof, der all diese Arbeiten ausgeführt hat“, sagt Ortschaftsbürgermeisterin Katrin Schönemann (parteilos). Alle Bänke hat Niedersachswerfen aus dem Ortschaftsbudget finanziert.

Start und Ziel des Rundweges auf dem Feuersalamanderpfad ist der Infopavillon an der Berebrücke. Von dort geht es unterhalb des Nordosthanges des Mühlberges vorbei an mannshohen Gipssteinen, durch Buchenwälder und vorbei an Karstquellen. Es geht durch einen alten Steinbruch hinauf zum Bremsberg, weiter über die Mühlberghochebene bis zum Aussichtspunkt „Wache“ auf dem gut 300 Meter hohen Mühlberg.