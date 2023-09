Hauswand und Streifenwagen beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt in Nordhausen

Die Polizei hat am Freitag in Nordhausen einen flüchtigen Opel-Fahrer verfolgt. (Symbolbild)

Nordhausen. Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Freitag mit seinem Opel vor der Polizei geflüchtet. Nun laufen mehrere Verfahren gegen ihn.

Nach einer Verfolgungsfahrt am Freitag in Nordhausen werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wollten Beamte gegen 16.55 Uhr einen blau-grauen Opel Insignia in der Rautenstraße wegen nicht vergebener Kennzeichen kontrollieren. Demnach erhöhte der Fahrer daraufhin sofort die Geschwindigkeit, fuhr in die Rautenstraße, Heinrich-Zille-Straße, Weidenstraße und kollidierte dort mit einer Hauswand, die erheblich beschädigt wurde.

Zusammenstoß mit geparktem Auto

Das Auto fuhr weiter über den „Grimmel“, die Hesseröder Straße, die Straße An der Bleiche, die Arndtstraße, die Bochumer Straße, die Martin-Niemöller-Straße, die Graf-von-Stauffenberg-Straße, den Zuckerweg, die Schumannstraße und den Lessingweg.

In der Ricarda-Huch-Straße fuhr der Flüchtende mit dem Auto gegen einen geparkten Pkw sowie gegen gegen einen Streifenwagen der Polizei, der dadurch nicht mehr fahrbereit war. Danach entfernte sich das Auto in Richtung Zuckerweg; der Sichtkontakt brach ab.

Kurze Zeit später konnte der abgestellte Opel an einer Gartenanlage im Bereich der Hirschenteiche festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte die Polizei den 40-jährigen Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, an seiner Wohnadresse in Nordhausen aufgreifen. Da er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden diverse Verfahren eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können oder eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 03631/960.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

