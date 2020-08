Havarie bei den Nordhäuser Stadtwerken

An den Verkehrsbetrieben Nordhausen ist die Stadtwerke-Holding beteiligt.

Die Unternehmen der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sind derzeit telefonisch nicht erreichbar. Auch auf elektronischem Weg ist dies nicht möglich. Darüber informierte am Montagvormittag die Stadtverwaltung. Wie Sprecher Lutz Fischer weiter erklärte, ist eine Havarie der Grund. Details nannte er nicht. 100-prozentige Töchter der Stadtwerke-Holding sind unter anderem das Badehaus, die Stadtwirtschaft und das Berufsbildungszentrum; beteiligt ist die Holding zudem an den Südharzwerken, der Energieversorgung Nordhausen (EVN) sowie an den hiesigen Verkehrsbetrieben.