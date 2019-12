Heftige Kritik an ambitioniertem Wirtschaftsplan der Nordhäuser Service-Gesellschaft

Ein Landeslager für Katastrophenschutz und das Humboldt-Gymnasium in Nordhausen oder das Harzer Hexenreich bei Rothesütte – in Sachen Bau steht der kreiseigenen Service-Gesellschaft ein ereignisreiches Jahr bevor. Den Weg freigemacht hat dafür der Kreistag, der diese Woche mehrheitlich dem Wirtschaftsplan zustimmte. Allein am Spiegelschen Haus in Werna will das Unternehmen demnach zwischen 2020 und 2023 rund 1,6 Millionen Euro verbauen, von denen der Großteil gefördert werden dürfte.

Kritik an ehrgeizigen Projekten kommunaler Unternehmen

Doch ehrgeizige Projekte wie diese rufen auch Kritik hervor. Aus Sicht des Landkreises dienen die Investitionen „der Sicherstellung unabweisbarer Pflichtaufgaben“. Angezweifelt wird dies unter anderem von Kai Liebig (Bürgerliste Südharz). In Werna etwa widme man sich der Denkmalpflege, ohne überhaupt ein Nutzungskonzept für das Gebäude zu haben. Bei Kindergärten, Schulen, Sportanlagen und Kreisstraßen sei jeder Euro gut angelegt, ansonsten aber dürfe man nicht übermütig werden, mahnte er im Kreistag mögliche Folgekosten für den Kreishaushalt an. „Ende des Jahres werden wir in der Gesellschaft, wenn die Pläne aufgehen, 4,5 Millionen Euro in Darlehen gebündelt haben, weitere Kreditaufnahmen sind geplant. Mit Zwischenfinanzierungen liegen wir gar bei 45 Millionen Euro“, so Liebig, der so die „Handlungsfähigkeit einer künftigen Kreisverwaltung“ auf Jahrzehnte eingeschränkt sieht.

Das Sophienhofer Kreistagsmitglied fürchtet zudem, dass die Gesellschaft Ausschreibungen für die ortsansässigen Firmen unterbindet. Seine Kritik steht damit als eine Art Brennglas für die Sorge einiger Parteien und Handwerker der Region: Den Ehrgeiz kommunaler Unternehmen hatte jüngst auch die AfD im Stadtrat argwöhnisch beäugt, als sie der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft weniger ambitionierte Projekte ans Herz legte. Als die SWG im Oktober noch die Objektmanagement GmbH als Tochterunternehmen gründete – unter anderem um Gebäudearbeiten ohne die Sorgen des Handwerkermangels in Eigenleistung zu erbringen –, äußerten einige mittelständische Unternehmen gegenüber der TA ihre Skepsis, bald außen vor zu sein und nicht mehr von Aufträgen des kommunalen Unternehmens partizipieren zu können.

Ist Gesellschaft Feind oder Motor der Wirtschaft?

Dass ausgerechnet SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan, einst starke Kritikerin der Service-Gesellschaft und Befürworterin privater Lösungen, diesen Schritt unternommen hat, ließ Landrat Matthias Jendricke (SPD) im Kreistag schon ein wenig schmunzeln: „Diese Erkenntnis setzt sich also langsam durch.“ Ansonsten aber reagierte der Kreischef ungehalten auf Liebigs Kritik: „Der Vortrag war böswillig und in der Faktenlage falsch.“ Weil die Service-Gesellschaft besser investieren könne als ein Landkreis in Haushaltskonsolidierung, sei man nicht Feind, sondern Motor der Privatwirtschaft: Der Investition am Hexenbesen beispielsweise sollen private Ideen folgen. Sie soll Touristen anlocken, von denen auch Liebigs Ziegenalm profitieren würde, erinnerte Jendricke. „Wir machen das für dich und uns alle, die ganze Region.“

Außerdem, so Jendricke, seien Großprojekte wie der geplante Neubau des Humboldt-Gymnasiums ohne die Service-Gesellschaft unmöglich. Eine Mehrwertsteuer müsse der Landkreis Reinigungskräften und Schulhausmeistern aus der Privatwirtschaft zahlen, wie man das bei Angestellten der Service-Gesellschaft tue, torpedierte er eine weitere Kritik Liebigs.

Nur 1,4 Prozent freiwillige Leistungen

„Wir sollten die Abgrenzung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen mit den gleichen Maßstäben vornehmen, die die Kommunalaufsicht den Gemeinden auferlegt. Wenn wir dies tun würden, bräuchten wir möglicherweise nicht alljährlich um die Erhöhung der Kreisumlage zu feilschen“, hatte Liebig in seiner Rede noch angebracht und damit wiederum Jendrickes Unverständnis ausgelöst: Mit 1,4 Prozent der Kreisausgaben für Freiwilliges habe man die niedrigste Quote im gesamten Südharz, Nordhausen oder die Gemeinde Harztor – sie alle investierten mehr hier.

Rückendeckung erhielt der Landrat von der Linken-Fraktionschefin Heike Umbach, die vom einstimmigen Votum des Aufsichtsrates der Service-Gesellschaft zu berichten hatte und konstatierte: „Ohne die Service würde der Landkreis heute anders aussehen.“