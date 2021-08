Heimatgefühl als Motivation

Jens Feuerriegel ist Redakteur in Nordhausen.

Jens Feuerriegel über zwei- und vierbeinige Südharzer.

Der Südharz ist schön – und deshalb schützenswert. Das bestätigt jeder Bergmolch im Hainröder Teichtal. Oder der Feuersalamander am Sachswerfer Mühlberg. Oder auch die Gelbbauchunke in der Rüdigsdorfer Schweiz. Sie alle leben nicht grundlos ausgerechnet in unserer gemeinsamen Heimat.

Den kleinen Froschlurch mit dem gelben Bauch findet man nördlich oder östlich von uns kaum noch. Dass die Bergunke hier eine Chance hat zu überleben, verdankt sie Schottischen Hochlandrindern, die vor den Toren Nordhausens grasen und aktiv Landschaftspflege betreiben. Selbst der Kot, den das Highland-Vieh ausscheidet, leistet wertvolle Dienste. Für die Käfer. Oder die Vögel im Winter.

Landwirte und Jäger sind besser als ihr Ruf. Daran glaube ich ganz fest. Zumindest hier im Südharz. Unsere Grünröcke sind nebenher auch Naturschützer. Die einen setzen sich für die faire Bejagung des Rotwilds ein, andere pflanzen Hunderte Bäume und bringen die Hybridnuss nach Appenrode. Das müssten sie nicht tun. Sie machen es aber. In ihrer Freizeit.

Auch Getreidebauern und Tierzüchter unternehmen vielerorts mehr als notwendig. Sie hängen nicht jede Blühfläche oder Heckenpflege an die große Glocke. Sie tun es, weil es ihrem Heimatgefühl entspricht. Und weil unser Südharz so erhaltenswert ist.