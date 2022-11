Heimatmuseum widmet sich der Schulgeschichte in Ilfeld

Ilfeld. Was die Ilfelder Interessengemeinschaft demnächst plant.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft des Ilfelder Heimatmuseums wollen sich am diesjährigen Weihnachtsmarkt im Dorf beteiligen, kündigt IG-Sprecher Klaus Liebenrodt an. Am Sonntag, 4. Dezember, ist im Versammlungsraum des Heimatmuseums um 14.30 Uhr eine Märchenstunde mit Edda und Achim geplant. Es sollen im weihnachtlichen Ambiente Weihnachtsgeschichten und Märchen mit Dias erzählt werden. Die Kinder können sich daran auch beteiligen, während sich ihre Eltern mit einem Glühwein in der Heimatstube das Museum ansehen.

Der Blick der Interessengemeinschaft richtet sich auch schon auf das kommende Jahr. „Im Vorfeld unseres 30-jährigen Museumsjubiläums 2023 erscheint bereits jetzt zum Jahreswechsel eine Doku über die fast 500-jährige Schulgeschichte von Ilfeld-Wiegersdorf“, berichtet Klaus Liebenrodt. Im jetzigen Museumsbau war einst auch eine Volksschule.

In der Dokumentation gehe es von der Ilfelder Klosterschule angefangen über die Geschichte der Volksschulen Ilfeld, Wiegersdorf, Sophienhof, Rothesütte und Neustadt bis hin zur heutigen Grundschule im Ort. Sie habe 112 Seiten und sei reich illustriert, berichtet Klaus Liebenrodt.