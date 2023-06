Nordhausen. Die Feuerwehr musste in Nordhausen wegen einer Heizdecke ausrücken. Die Bewohner mussten ihre Wohnung verlassen.

Eine Heizdecke hat in Nordhausen in der Nacht auf Freitag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sie sich mutmaßlich während des Betriebes auf einer Matratze. In Folge dessen stand Rauch in der ganzen Wohnung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Bewohner ihre Wohnung verlassen. Dabei wurde niemand verletzt.