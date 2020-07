Am Montag öffnete Peter Oswald erstmals die Tür für Patienten seiner orthopädischen Sprechstunde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Helios-Klinik Bleicherode setzt orthopädische Sprechstunde fort

Seit Wochenbeginn führt Peter Oswald die orthopädischen Sprechstunde in der Helios-Klinik Bleicherode. Er tritt damit in die Fußstapfen von Joachim Burgmeier, der sich zu Beginn des Jahres in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Peter Oswald ist seit 2004 in der orthopädischen Fachklinik Bleicherode als Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie tätig. Seit 2005 arbeitet der in Lutherstadt Eisleben geborene Mediziner als Oberarzt der Orthopädie mit Spezialisierung auf Sprunggelenk- und Schulterchirurgie.

„Mit dieser Sprechstunde bieten wir ein Zusatzangebot zu der bereits bestehenden ambulanten orthopädischen Basisversorgung in der Region. Wir behandeln Patienten, die vom Facharzt für Chirurgie beziehungsweise Spezielle Unfallchirurgie oder von einem Facharzt für Orthopädie/Unfallchirurgie/Spezielle Orthopädische Chirurgie überwiesen werden“, erklärt Peter Oswald.

Die Sprechstunde richtet sich an Patienten mit Erkrankungen des Schultergürtels, des Sprunggelenkes oder Fußfehlstellungen. Aufgrund der besonderen Umstände während der Corona-Krise war die Sprechstunde einige Wochen ausgefallen. Um nun die geltenden Abstandsregelungen zu wahren und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, wurden die Patienten mit ausreichend zeitlichem Abstand getaktet, so dass sich nur wenige Personen im Wartebereich befanden.

In der Helios-Klinik Bleicherode bestehen weiterhin das Besucherverbot und die Maskenpflicht. Außerdem müsse jeder Patient – ob ambulant oder stationär – mit einer Corona-Selbstauskunft für seine infektfreie Gesundheit bürgen.

Die Sprechstunde findet jeden Dienstag von 9 bis 15 Uhr statt.