Herausforderndes Ehrenamt: Zwei Dutzend Jugendschöffen werden im Südharz gesucht

Nordhausen. Die Schöffen haben in den Verhandlungen das gleiche Stimmrecht wie hauptamtliche Richter. Um sich erfolgreich zu bewerben, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Ein Überblick.

Das Amtsgericht der Rolandstadt sowie das Landgericht in Mühlhausen suchen personelle Verstärkung. Gebraucht werden Jugendschöffen, die an der Seite von hauptamtlichen Richtern in Hauptverhandlungen über Verfehlungen von 14- bis 18-Jährigen und jungen Heranwachsenden entscheiden. Dabei geht es um mittelschwere oder schwere Straftaten – Fälle also, in denen meist nicht nur erzieherische Maßnahmen nötig sind. Das Schöffenamt ist zwar ein Ehrenamt, doch haben diese das gleiche Stimmrecht wie Richter.

Es obliegt dem Landratsamt, dem Amtsgericht eine Jugendschöffen-Vorschlagsliste bis Mitte Juni zu unterbreiten. „Mindestens 26 Frauen und 24 Männer sollen genannt werden und damit doppelt so viele, wie gewählt werden müssen“, erklärt Sabine Reich vom Jugendamt. Bewerben können sich Interessierte bis 1. Mai.

Gewählt werden die Schöffen für die nächsten fünf Jahre, also bis Ende 2028. Von den zurzeit in diesem Ehrenamt Aktiven wollen nur vier Männer und drei Frauen weitermachen. „Dieses verantwortungsvolle Amt verlangt eine unparteiliche Haltung, Verantwortungsbewusstsein, Menschenkenntnis, Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungs- und Urteilsvermögen“, heißt es aus dem Landratsamt. Nicht indes nötig sind juristische Kenntnisse – im Gegenteil: Strafvollzugsbedienstete, Justizbeamte, Richter und Rechtsanwälte dürfen nicht Schöffe werden, ebenso wenig Religionsdiener.

Und es gilt, weitere Voraussetzungen zu erfüllen: Man muss mindestens 25 und darf maximal 69 Jahre alt sein. Auch braucht es die deutsche Staatsangehörigkeit und ausreichend Deutschkenntnisse, muss man seinen Hauptwohnsitz im Landkreis Nordhausen haben.

Die Bewerber sollten über Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen verfügen. Wobei nicht nur pädagogische Fachkräfte gefragt sind: „Auch Personen, die junge Menschen unterstützen, ausbilden oder in der Jugendarbeit oder -vereinsarbeit tätig sind, können sich bewerben“, erklärt Sabine Reich.

Einige Zeit sollte man für das Ehrenamt einplanen. Denn bis zu zwölf Fälle – mit teils mehreren Verhandlungsterminen – können auf jeden Schöffen pro Jahr zukommen.

Das Bewerbungsformular und weitere Informationen sind im Internet unter https://landkreis-nordhausen.de/jugendschoeffen abrufbar. Weitere Fragen werden telefonisch beantwortet unter Tel.: 03631 / 911 53 01.