Herbstlicher Ausflug für „Kleine Störche“ aus Görsbach im brandneuen Sechs-Sitzer

10/11/2021 - Görsbach: Die Erzieherinnen Katja See und Dominika Ellenberg von der Kindertagesstätte „Kleine Störche“ machen mit Lukas, Aaron, Juna, Emma und Tilda am Mittwoch, 10. November 2021, einen herbstlichen Ausflug durch Görsbach im Landkreis Nordhausen (Thüringen) mit dem brandneuen Sechs-Sitzer. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Görsbach. Die Jüngsten der Gemeinde Görsbach freuen sich über blauen Flitzer und deren Sponsoren.

An die frische Herbstluft geht es täglich für die Jüngsten des Görsbacher Kindergartens „Kleine Störche“. Im brandneuen Sechs-Sitzer haben Lukas, Aaron, Juna, Emma und Tilda viel Spaß in der bunten Jahreszeit, wie ihre Erzieherinnen Katja See (links) und Dominika Ellenberg berichten. Den blauen Flitzer verdankt der Förderverein der Kindertagesstätte der Görsbacher Agrarproduktion „Goldene Aue“, der Imvesto GmbH aus Leipzig sowie Böhner Maschinenbau aus Ellrich, die allesamt mit ihren großzügigen Geldspenden ein großes Herz für Kinder zeigten.