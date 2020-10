Herbstmarkt am Stausee Kelbra

Der Herbstmarkt am Strandbad vom Stausee Kelbra wird am Freitag, 16. Oktober, 15 Uhr, mit einer Live-Performance eröffnet. Bis zum 4. November werde jeweils an den Wochenenden von freitags bis sonntags mit Kettenflieger, Schmetterlingsbahn, Autoscooter, Babyflug, Schießwagen und Entenangeln für jeden etwas geboten. Zudem gebe es eine große Vielfalt an Speisen.

Am Eröffnungstag beginnt 18 Uhr eine Feuershow mit Frank Winkler aus Gotha. Wegen der Corona-Lage werden die Gäste am Eingang registriert.