Herbstzauber im Südharz

Sonnenstrahlen kitzeln derzeit noch einmal das schönste Herbstwetter vom Himmel und sorgen so für sehenswerte Schnappschüsse im Südharz. Wer nach lohnenswerten Motiven Ausschau hält, wird auch in den frühen Morgenstunden fündig. Neben farbigen Sonnenaufgängen haben auch Spinnennetze vielfältiges Potenzial, wie unser Foto beweist. Unzählige kleine Tautropfen haben sich darin abgesetzt, in denen sich das Licht bricht. Wer genauer hinschaut, erkennt darin kleine Miniwelten. So kreiert die Natur im Südharz Kunstwerke, im Kleinen wie im Großen.