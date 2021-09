Herd in Nordhausen vergessen auszuschalten - Mann informiert im Zug die Feuerwehr

Nordhausen. Weil er in seiner Wohnung in Nordhausen vergessen hatte, den Herd auszustellen, rief ein Mann aus dem Zug die Feuerwehr an.

Am Donnerstagnachmittag rückten Feuerwehr und Polizei in die Sundhäuser Straße in die Nordhausen aus, aber nicht um Feuer zu löschen, sondern um einen möglichen Brand zu verhindern. Ein Anwohner hatte sich bei der Rettungsleitstelle gemeldet und gebeten, in seiner Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Er habe wahrscheinlich den Backofen beim verlassen des Hauses vergessen auszuschalten. Nun habe er Angst, dass er damit einen Wohnungsbrand auslöst.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und tatsächlich, der Herd war noch eingeschaltet.