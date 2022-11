Herder-Gymnasium Nordhausen ist „Umweltschule“

Michelle Zindler und Anatol Dorofeev und andere Schüler setzten dieser Tage F̈rühblüherzwiebeln in die Erde.

Nordhausen. Die Auszeichnung gibt es für ein Pflanzprojekt, das Neunt- und Zehntklässler in den vergangenen Monaten zwischen Schule und Wiedigsburg verwirklicht haben.

Für die Herder-Gymnasiasten beginnt Naturschutz vor der Schultür. Den Beweis dafür können Interessierte seit einem halben Jahr zwischen der Schule und der Wiedigsburghalle sehen: Dort fällt zwischen dem gewöhnlichen Mährasen eine bepflanzte Fläche dank ihrer Vielgestaltigkeit auf. Schüler des Naturwissenschaftlichen Zweiges der Klassenstufen 9 und 10 haben hier im Rahmen eines Förderprogramms der Stiftung Naturschutz Thüringen (SNT) Neues geschaffen. Nun gab es dafür den „Thüringer Nachhaltigkeitsschule – Umweltschule in Europa“ in Silber.

Am Projekt beteiligte Schüler der Klasse 10 mit Schulleiter Andreas Trump, Diana Moraweck (Mitte) und Projektleiterin Steffi Bartsch (rechts) Foto: Steffi Bartsch

Von Anfang an waren die Schüler die Hauptakteure. Sie informierten sich über Pflanzen, die an diesen sonnigen und trockenen Standort angepasst sind und Insekten und anderen Kleintieren nahezu ganzjährig Lebensraum und Nahrung bieten. So wurden Gehölze wie die Kornelkirsche und Hundsrose sowie ausdauernde Pflanzen wie Echte Katzenminze, Kriechender Günsel, aber auch und ein- und zweijährige wie Muskateller-Salbei und Gewöhnlicher Natternkopf ausgewählt. Sogar Brennnesseln fanden einen Platz im Entwurf, weil sie für zahlreiche Schmetterlingsraupen wie Kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge eine wichtige Nahrungsquelle darstellen – ein Paradies für Insekten. Auch einige Besonderheiten wie ein Totholzhaufen als Versteck für Tiere und einer Tränke für durstige Vögel und Insekten wurden integriert.

Unterstützt wurden die Schüler bei der Planung von Landschaftsarchitektin Diana Moraweck, Inhaberin von LA21 Landschaftsarchitektur, und dem Schulförderverein, der ein Insektenhotel sowie eine Informationstafel finanzierte.

Nach den Pflanzungen begann für die Projektteilnehmer eine Zeit aufwändiger Pflege. Die sieben Gehölze und 500 ausdauernden Pflanzen mussten mehrmals wöchentlich gegossen werden – auch in den Sommerferien. Mit viel Freude und einigem Stolz verfolgten die Schüler um Fachlehrerin Steffi Bartsch, wie sich die Blühvielfalt auf der Fläche entwickelte.

Michelle Zindler (links) und Luisa Rahn beim Anbringen des Schildes, das die Auszeichnung dokumentiert. Foto: Steffi Bartsch

In den vergangenen Tagen wurden Frühblüher wie Krokusse und Schneeglöckchen eingebracht, die zahlreichen Insekten die erste Nahrung im Jahr bieten. Übrigens werden die verblühten Pflanzenteile nicht entfernt, um ein gründliches Aussamen zu ermöglichen. Alle Beteiligten freuen sich nun auf das Frühjahr. Ab Februar darf mit einem bunten Teppich an frühblühenden Pflanzen und Woche für Woche neuen Blüten und eifrigem Treiben am Insektenhotel gerechnet werden.

Besagtes SNT-Förderprogramm unterstützt Projekte, die dazu beitragen, die Natur im direkten Umfeld der Menschen zu schützen und zu verbessern. Zur Finanzierung kann dabei auf Mittel aus der Thüringer Umweltlotterie zurückgegriffen werden. Nutzen können das Förderprogramm Institutionen wie auch Privatpersonen. Einige Ideen für den heimischen Garten haben die Schüler bereits besprochen. Und sie sind sich einig: Eine mögliche Erweiterung der Projektfläche sollte nicht aus den Augen verloren werden.

Alle Teilnehmenden hätten bei dem Projekt viel über verantwortliches Handeln, Artenvielfalt und Naturschutz gelernt, zeigte sich Schulleiter Andreas Trump beeindruckt.