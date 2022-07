Heringen: 120 Enten schwimmen auf der Helme für einen guten Zweck

Roswitha Bergmann und Vicky schütten die 120 Enten, zum Start an der Fußgängerbrücke am Eller in die Helme.

Heringen. Zweites Entenrennen in Heringen mit reger Teilnahme und Unterstützung der Frewilligen Feuerwehr.

Zur zweiten Auflage des Heringer Entenrennens sind am Samstagvormittag genau 120 Enten auf der Helme baden gegangen. Kurz vor dem Start an der Fußgängerbrücke am Eller erinnerte Pfarrerin Sabine Meinhold an den guten Zweck der Veranstaltung. Denn der Erlös der verkauften Badespielzeuge kommt der Sanierung der Heringer Stadtkirche St. Michaelis zu Gute, deren Außenfassade seit Jahrzehnten bröckelt.

Floriansjünger der Freiwilligen Feuer Heringen ließen keine Ende zurück. Zudem richteten sie am Ziel die Versorgung der Veranstaltung aus. Foto: Marco Kneise

Nachdem die achtjährige Vicky und Roswitha Bergmann die Enten in die Helme schütteten, sorgte die Freiwillige Feuerwehr dafür, dass keine Ente zurück bleibt. Am Ende hatte die Enten von Nathalie, Max und Ben die Nase vorn, denn sie schwamm am Helmewehr als erstes ins Ziel. Als Präsent gab es Gutscheine. Alle anderen Kinder erhielten einen Trostpreis.