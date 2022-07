Heringen: Entenrennen für Michaeliskirche

Heringen. Bunte Badespielzeuge schwimmen wieder auf der Helme.

Zugunsten der St.-Michaelis-Kirche findet am Samstag, den 9. Juli, erneut ein Entenrennen statt. Ab 10 Uhr gehen die bunten Spielzeuge an der Brücke am Eller baden. Wer mitmachen möchte, kann zuvor am Start Enten-Lose für drei Euro erwerben. Drei Enten gibt es für eine 7-Euro-Spende. Ziel ist das Helmewehr. Die ersten Enten gewinnen Preise. Lose gibt es auch vorab im Pfarrhaus. Montags von 11 bis 17 Uhr und am 6. Juli von 10 bis 12 Uhr.