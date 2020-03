Heringen glänzt mit neuen Müllschluckern

Mehrfach war es Thema im Heringer Stadtrat, ebenso wie im hiesigen Ortschaftsrat. Nun stechen die zusätzlichen orangefarbenen Papierkörbe an markanten Stellen im Ortsbild hervor. „Das sollen sie auch, denn sie sind dort von den Bauhof-Mitarbeitern angebracht worden, wo vorrangig Hundebesitzer ihre Touren machen“, erklärt Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt (SPD/FW-PL), der schon oft auf der Straße von Bürgern angesprochen wurde, wofür die Hundesteuer eigentlich verwendet werde.

Daraufhin habe sich Arendt nach Möglichkeiten erkundigt, wie man die zahlreichen umherliegenden Plastetüten samt Inhalt in den Griff bekommt. DNA-Tests, wie sie in England praktiziert werden, kamen für Roman Arendt aus Kostengründen nicht in Frage. Präventiv habe man sich schließlich in Absprache mit Landgemeindebürgermeister Maik Schröter (CDU) auf mehr Papierkörbe geeinigt.

Nun sind kürzlich insgesamt 15 dieser Müllbehälter für etwa 1500 Euro inklusive Montage für die gesamte Landgemeinde angeschafft worden. Fünf für Heringen, die anderen werden nach Absprache mit den Ortschaftsbürgermeistern demnächst angebracht. In der Stadt an der Helme finden sich die Müllschlucker im Burgweg, in der Triftstraße, im Kleinen Riethweg, in der Badestube und der Zwingerstraße. Eine Entleerung durch die Mitarbeiter des Bauhofs erfolge montags und freitags.

Weniger gute Nachrichten hat Arendt jedoch in Bezug auf den für kommenden Samstag geplanten Heringer Frühjahrsputz. „Aus gegebenem Anlass mussten wir diesen absagen, was sehr ärgerlich ist“, so der Ortschaftsbürgermeister, denn eigentlich wollte man Rabatten, Straßenränder und Gräben sowie Spielplätze gemeinsam reinigen, Laub harken, Müll und Unrat auflesen, Gehwege fegen und Unkraut zupfen. Doch das ist zunächst einmal auf unbestimmt Zeit verlegt.

Ähnlich erging es dieses Wochenende dem benachbarten Windehausen. Hier musste der Frühjahrsputz der Kirmesburschen ebenso abgesagt werden.