Heringen grüßt Partnerstädte an Ortseingängen

Die Stadt an der Helme glänzt ab sofort mit ihren seit Jahren bestehenden Städtepartnerschaften. Denn seit einigen Tagen weisen insgesamt drei Schilder an den Ortseingängen darauf hin. Stolz präsentierte Heringens Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt (SPD/FW-PL), stellvertretend für den gesamten Ortschaftsrat, der das Projekt vor einem halben Jahr ins Rollen brachte, die Grußtafeln.

Das Design in der Größe 80 mal 100 Zentimeter umfasst neben den Namen aller drei Partner auch deren Wappen. Die Stadt an der Helme hat seit 2007 eine Partnerschaft mit Heringen/Werra (Hessen), seit 1984 mit Odolanów (Polen) und seit 1990 mit Düderode (Niedersachsen). Das Geld für die Schilder stammt aus dem Ortschaftsbudget, das eigentlich für das Heimatfest geplant war, doch wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Neuigkeiten hat Arendt auch von Heringens Spielplätzen zu berichten. Neben einer Wippe, die auf Initiative des Ortschaftsbürgermeisters durch Spendengelder angeschafft und hinter der St.-Michaelis-Kirche aufgestellt werden konnte, gibt es nun zudem eine Waldschenke auf dem Spielplatz an der Straße der Jugend. „Ein Anfang der bevorstehenden Neugestaltung im nächsten Jahr“, erklärt Roman Arendt, der hierfür noch weitere Förderanträge gestellt und auch schon bewilligt bekommen hat. Zwar konnte die Stadt Heringen den dazu benötigten Eigenanteil nicht aufbringen, doch Arendt akquirierte dennoch Lottomittel des Landes von gut 5000 Euro. Hilfreich dabei war die Thüringer Energie AG, die die benötigten 1000 Euro zur Verfügung stellte. Davon hat Arendt eine weitere Wippe sowie eine Zwergenwerkstatt als ideales Spielgerät für kleinere Kinder eingekauft. Beides werde auf dem Spielplatz an der Straße der Jugend aufgestellt. Der in die Jahre gekommene Abenteuerspielplatz aus Holz werde perspektivisch gesehen abgebaut und durch die Spielgeräte des ehemaligen Schulspielplatz ersetzt.