Heringen in schönstem Licht

Obwohl in diesem Jahr die Heringer Kirchgemeinde auf das Martinsspiel und den Umzug verzichtet, kann auch die Stadt an der Helme am 10. November zum Martinstag in schönstem Licht erstrahlen. Daher ruft diese auf, die Fenster mit Laternen zu schmücken. Außerdem sind Kinder dazu eingeladen mit ihren Laternen die Straßen heller und bunter zu machen und mit der Familie spazieren zu gehen. Zwischen 17 und 18 Uhr können sich Familien eine Überraschung an der Kirche abholen. In der gleichen Zeit erklingt in der Breiten Straße das Martinslied.