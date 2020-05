Heringen: Schilder für Städtepartnerschaft

Mit seinen bestehenden Städtepartnerschaften möchte demnächst Heringen glänzen. Hierfür sind insgesamt drei Schilder in Auftrag gegeben, die, verteilt an allen Ortsausgängen, zukünftig darauf hinweisen sollen, verrät Heringens Ortschaftsbürgermeister Roman Arendt (SPD/FW-PL). Das Design in der Größe 80 mal 100 Zentimeter umfasst sowohl die Namen aller drei Partner als auch deren Wappen. Die Stadt an der Helme hat seit mehreren Jahren Partnerschaften mit Heringen/Werra (Hessen), Odolanów (Polen) und Düderode (Niedersachsen). Das Geld für die Schilder, die von beiden Seiten bedruckt sein werden, stammt laut Arendt aus dem Ortschaftsbudget, das eigentlich für das Heimatfest geplant war, doch wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.