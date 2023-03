Heringens „Hoffnung“ schließt zuletzt

Heringen. Traditionsgasthaus der Wirtsleute Kuß steht vor einer ungewissen Zukunft. Zwei Faktoren sind dabei entscheidend. Wir verraten wie alles anfing und wie es weitergeht.

Nichts ist mehr wie früher. Wo einst Leute Abend für Abend einkehrten, feierten, bis in die Nacht hinein tanzten und sich regelmäßig alle Vereine zum Stammtisch trafen, werden heute, sobald es dunkel wird, die Bürgersteige hochgeklappt. Nicht nur in Hamma, dem kleinsten Ort der Goldenen Aue Aue, auch in Auleben und Heringen, wo über die letzten Jahre ein Gasthaus nach dem anderen zugemacht hat.

Alles habe sich verändert. Und das nicht erst seit Corona. Norbert Kuß weiß, wovon er redet. Seit mittlerweile 45 Jahren führt er zusammen mit seiner Frau Angela das Gasthaus „Zur Hoffnung“ in Heringen. Ein Traditionsgasthaus mit fast 125-jähriger Geschichte. Nun ist es in der Helmestadt das letzte seiner Art. Natürlich gibt es noch einen Imbiss und demnächst Pasta und Pizza, wo ehemals ein Grieche war, doch deutsche Küche, vom zünftigen Bauernfrühstück über den Würzfleisch-Klassiker und Schnitzel bis hin zum Rumpsteak gibt es nur noch in der Ernst-Thälmann-Straße.

Wirtsleute entscheiden von Jahr zu Jahr neu

Doch wie lange noch, können auch die Wirtsleute Kuß nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Abhängig machen die 65-Jährige und der 68-Jährige das von den Gästen und natürlich der Gesundheit, denn beide sind bereits Rentner. Zwei Faktoren, die besonders in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden sind. Daher entscheiden sie aktuell von Jahr zu Jahr neu. So wie vor wenigen Monaten, als die Entschluss für 2023 fiel. Denn nur zuhause rumsitzen widerstrebt ihnen. Nicht nur, weil deren Wohnung direkt über der Gastwirtschaft ist, auch können sie nach so langer Zeit nicht loslassen und einfach die Tür zusperren. Denn ihr Gasthaus sehen die beiden Heringer eher als Berufung denn Arbeit.

Fachwerk und Landhausstil dominieren die Außenansicht des Gasthauses in der Ernst-Thälmann-Straße. Foto: Marco Kneise

Während Angela Kuß schon als Fünfjährige bei ihren Eltern im Heringer Ratskeller Gasthausluft schnuppern durfte, damals schon Leute bedient hatte und somit sehr früh feststand, dass sie Kellnerin werden möchte, kam ihr Mann Norbert anfänglich über die Konsumgenossenschaft Nordhausen in Kontakt mit der Gastronomie. Nach der gemeinsamen Arbeit im IFA-Klubhaus landeten beide kurzzeitige 1977 in Herredens Gaststätte und schließlich im 1978 in Heringens Konsumgaststätte, die schon damals „Zur Hoffnung“ hieß. Nach der Wende nutzten sie die Gelegenheit und kauften schließlich 1992 die Gastwirtschaft von der ursprünglichen Eigentümerin, obwohl keiner wusste, wie sich alles entwickeln würde.

Seither wurde Stück für Stück umgebaut und das aus der „Hoffnung“ gemacht, was es heute ist. Ein Gasthaus mit Saal für Familienfeiern von bis zu 50 Leuten und natürlich Biergarten. „Von Beginn an hatten wir nie Angst, dass wir das nicht schaffen würden. Denn es war immer Betrieb hier. Unumstrittener Höhepunkt in all der Zeit war das Jahr 1999, als der 100. Geburtstag des Gasthauses mit Band und vielen Gästen gefeiert wurde.

Für Heringen würde eine Institution fehlen

Doch irgendwann wird Schluss sein, wissen beide. Daher glaubt Norbert Kuß nicht daran, dass er das 50-Jubiläum der „Hoffnung“ 2028 feiern wird. Viel lieber wäre den beiden Heringern ein Nachfolger, der das ganze Haus samt Gastwirtschaft kauft. Prämisse wäre dabei der Weiterbetrieb des Gasthauses. Denn für Heringen würde sonst eine Institution fehlen.