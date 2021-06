Heringens Museumsteam ist zurück

Heringen. Interessierte Besucher können wieder in die Geschichte der Goldenen Aue eintauchen.

Das Team des Heringer Schlossmuseums öffnet am Dienstag, den 8. Juni, wieder seine Pforten. Besucher können dann wieder in die Welt der Menschen vor 7500 Jahren eintauchen, das „Älteste Dorf Thüringens“ und bemerkenswerte Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen in der Goldenen Aue entdecken. Außerdem sind vielseitige Einblicke in das Leben aus Großmutters Zeiten erlebbar. Die einzigartige Landarztpraxis und der vollständig erhaltene „Tante-Emma-Laden“ gehören zu den Highlights. Museum und Museumsshop haben Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 16 Uhr geöffnet.