Heringer Hopfen als Qualitätsmerkmal

Rund 415 Hektar – größer sind die Thüringer Hopfenanbaugebiete nicht. Kutzleben widmet sich der Sonderkultur, ebenso wie Großenehrich, Bendeleben oder Apolda. In Summe neun Landwirtschaftsbetriebe. Ein gutes Zehntel des gesamten Ertrags im Freistaat stammt dabei aus Heringen. Und dieser Tage haben die Landwirte der Agrargenossenschaft wieder alle Hände voll zu tun, um das Hanfgewächs einzufahren. Rund die Hälfte der rund 44 Hektar sind geerntet. Der Rest folgt in den kommenden Tagen.

Traktoren kappen mit einem Arm die Reben von der Pflanze. Per Einzug landet die Rebe auf dem Hänger. Foto: Marco Kneise

Schon bei der Fahrt ins Goldene-Aue-Städtchen stechen einem daher die Traktoren zwischen den Dämmen und Rankhilfen ins Auge. Seit Frühjahr ist der Hopfen ausgetrieben und hat sich seinen Weg die Drähte hinaufgebahnt.

Gepflanzt werden musste er zuvor nicht. „Hopfen ist eine Dauerkultur“, sagt mit Betina Pietzer die stellvertretende Geschäftsführerin der Agrargenossenschaft. „Dadurch ist sie selbstverträglich und es braucht keine Fruchtfolge wie bei anderen Kulturen“, erläutert zudem Lucas Werner.

Der Landwirtschaftsmeister, der die Abteilung Hopfen leitet, weiß von einer Anbaufläche nahe Uthleben, die bereits 1972 angebaut wurden.

Die Tradition des Hopfens vor den Toren Heringens ist aber bereits etwas älter. Anton Krumpholz habe die Idee nach dem Weltkrieg als Flüchtling mitgebracht, erzählt Pietzer. Überhaupt sei Hopfen hierzulande erst durch Sudetendeutsche und Schlesier etabliert worden. Die DDR als Selbstversorgerstaat habe das in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt forciert.

1200 Kilowatt starker Ofen befeuert Trockenanlage

Die sogenannte Elbe-Saale-Hopfenregion gehört neben der Hallertau in Bayern noch immer zu den wichtigsten deutschen Anbaugebieten. „Es gibt Brauereien, die wollen nur diesen Hopfen. Das ist ein erkämpftes Qualitätsmerkmal“, sagt Pietzer. Die Apoldaer Vereinsbrauerei etwa setzt bewusst auf diese Regionalität. Gut möglich also, dass dem Glockenpils-Trinker beim nächsten Bier der Geschmack von Heringer Hopfen auf der Zunge prickelt.

Hopfen mit seinen markanten Dolden gehört zu den Hanfgewächsen. Foto: Marco Kneise

Und um diesen Ruf zu verteidigen, ist nicht nur auf den Feldern jede Menge los, sondern auch auf dem Betriebsgelände am Großen Riethweg. Drei Saisonkräfte packen mit an. Und eine Hopfenpflückmaschine zieht Rebe um Rebe ins Innere.

Dort werden die Dolden separiert und wandern später in einer Trockenanlage. Schon beim Vorbeigehen strahlt einem deren Hitze entgegen, die ein 1200 Kilowatt starker Ofen befeuert. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Kochfeld eines Küchenherds hat in der Regel eine Anschlussleistung von etwa 7,5 Kilowatt. „Gut möglich also, dass wir in der Hopfenernte den stärksten Stromverbrauch in ganz Heringen haben“, scherzt Werner.

Zu Scherzen aufgelegt ist er auch, weil die Ernte eine gute zu werden scheint. Keine Rekordernte, wie üppige Pflanzen im Frühjahr sie angekündigt hatten. Aber er sei zufrieden, sagt der Landwirtschaftsmeister, der etwa zwei Tonnen pro Hektar prognostiziert. Nach dem neunstündigen Trocknungsprozess werden diese Erträge in Säcke verpackt.

Etiketten mit Sortennamen wie Nugget, Magnum oder Saazer – nach der tschechischen Stadt Žatec (deutsch: Saaz) – zieren die großen Packen. Das seien die beliebtesten Aromasorten, erläutert Werner. „Aber die Unterschiede erkennt nur der Brauer.“ Selbst dem versiertesten Biertrinker blieben solche Unterschiede wohl verborgen, glaubt Werner.