Heringer Museumsgestaltung als Zankapfel

„Das älteste Dorf Thüringens“ sollte sich einreihen in Ausstellungen wie die im Eisenacher Lutherhaus, im Gothaer Schloss Friedenstein oder die der Meißner Porzellan-Manufaktur. Daher kürte die Stadt Heringen vor drei Jahren das Leipziger Gestaltungsbüro Kocmoc.net zum Sieger ihres Gestaltungswettbewerbs für die neue Dauerausstellung im Schloss.

Doch der erhoffte Effekt blieb aus. Anderthalb Jahre nach der Eröffnung der archäologischen Dauerausstellung taucht die Stadt an der Helme nicht einmal in den Referenzen des 33 Mitarbeiter zählenden Unternehmens auf. Was eventuell auch daran liegen mag, dass Kocmoc.net kurz vor der Eröffnung am 23. Mai vergangenen Jahres von der Stadt wieder ausgeladen wurde, wie Geschäftsführer Alexander Fleischmann am Dienstag gegenüber unserer Zeitung berichtet.

Wie es soweit kommen konnte, deutete Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU) beiläufig in einem der letzten Tagesordnungspunkte der jüngsten Stadtratssitzung am Montag an. Dabei beschrieb der Chef der Landgemeinde eher kryptisch als aufklärend, dass „ein Büro abhanden gekommen ist“ und „dieses nun meinte, uns mit Nachträgen und Ähnlichem ärgern zu müssen“. Stadtkämmerer Torsten Kauschke redete hingegen weniger um den heißen Brei: Wenngleich die Aussage „Wir befinden uns im Streit mit Kocmoc.net, und es geht um Geld“ das wiederholte Nachhaken von Gabriele Napierata (GWU) und Roman Arendt (SPD/FW-PL) provozierte, da mehr Fragen aufkamen, als es Antworten gab.

Erst daraufhin bestätigte Schröter, dass Ende 2018 oder Anfang 2019 „unbegründete überzogene Rechnungen“ zugegangen seien, die schließlich in einer Klage gipfelten. Der Rechtsstreit hält bis heute an. „In einer Sache haben wir uns auf einen Vergleich geeinigt, in einer anderen befinden wir uns noch in der Schwebe. Allerdings sieht unsere Rechtsvertretung da wenig Aussicht auf Erfolg.“ Deswegen habe man die Zusammenarbeit mit Kocmoc.net beendet und drei Monate vor Eröffnung der archäologischen Dauerausstellung deren Fertigstellung selbst in die Hand genommen.

Gleichwohl sind die Heringer mit der fünfjährigen Projektförderung nun im Zugzwang, da die Umgestaltung der darüber folgenden Schlossetagen noch aussteht und erfolgen muss, damit man förderfähig bleibt. Also beschloss der Stadtrat am Montag, hierfür den Zweitplatzierten des einstigen Gestaltungswettbewerbs, die Werbeagentur Ö_Konzept, damit zu beauftragen.

Kocmoc.net-Geschäftsführer Alexander Fleischmann, der während des ausstehenden Rechtsstreites kein Öl ins Feuer gießen möchte, lobte indes die Umsetzung der Ausstellung. Sie sei super.