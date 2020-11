Herrmannsacker findet Anschluss: Bus rollt immer donnerstags

Es ist eine gute Nachricht für Herrmannsacker. Ab 13. Dezember erhält das Dorf einmal wöchentlich eine direkte Busanbindung an Ilfeld und Neustadt. Immer donnerstags um 9.30 Uhr startet der Bus. Retour geht es 14 Uhr, an schulfreien Tagen schon 13.30 Uhr. Haltepunkte sind unter anderem Buchholz, die Lungenklinik in Neustadt, Osterode, Wiegersdorf und die Kirche in Ilfeld.

Vor allem ältere Dorfbewohner dürfte es freuen, mit diesem Busangebot die Harztor-Gemeindeverwaltung in Ilfeld direkt erreichen zu können. Bisher ist dies nur auf dem Umweg über Nordhausen möglich.

Die Verkehrsbetriebe planen die Testphase bis August 2021. Sollte die Buslinie gut genutzt werden, könnte sie auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Fahrplans sein. Letztlich entscheiden die Fahrgäste, ob der Bedarf besteht. In Neustadt ist auch der Umstieg in den Bus nach Niedersachswerfen möglich.