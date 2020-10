Das Dorf hat Großes vor. Es ist ein Projekt, das vor 25 Jahren schon einmal geplant war. Damals blieb das Vorhaben im Ansatz stecken. Jetzt soll es Realität werden. Der Dorfplatz wird umgestaltet.

Der alte Entwurf existiert noch, hat all die Jahre überlebt. Als Grundlage taugt er nach wie vor. Der damalige Gemeinderat hat offensichtlich eine gute Vorarbeit geleistet. Die Fachleute vom Nordhäuser Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn haben das Konzept verfeinert und der aktuellen Zeit angepasst.

„Unser Dorfplatz ist ja schon schön“, meint Bürgermeister Dirk Bertram (parteilos), „aber er wird noch besser.“ Dank des Dorferneuerungsprogrammes fließen Fördermittel. „In Eigenleistung hätten wir das nicht stemmen können.“

Der Platz liegt vielen Dorfbewohnern am Herzen. Denn er ist das traditionelle Zentrum aller Dorffeste. Ein Höhepunkt der künftigen Gestaltung wird sicherlich die Naturbühne sein. Für sie soll der Hang genutzt werden, erklärt der Bürgermeister. Palisaden fangen ihn ab. Im oberen Bereich entsteht dann die Bühne.

Der Entwurf sieht zudem Sitzbänke vor. Auch Flaggenmasten, denn die gibt es bisher nur am Ortseingang. „Wir haben eine eigene Dorf-Flagge“, berichtet der Bürgermeister. Wenn die künftig auch im Zentrum des Ortes wehen könnte, das wäre schon was. An die Bodenhülse für den Maibaum denken die Planer selbstverständlich auch. Die ist wichtig. In Herrmannsacker bleibt der Baum nicht dauerhaft stehen. Am Vorabend der November-Kirmes wird er stets abgelegt, um jährlich zum Maifeiertag seine Auferstehung erleben zu können.

Frische Elektroleitungen sollen ebenfalls in die Erde. Bertram hofft, dass dann auch alle Ver- und Entsorger die Gelegenheit beim Schopfe packen, um ihre Leitungen gleich mit zu verlegen. Ist der Platz einmal offen, sollten sie auch gleich aktiv werden. „Wenigstens, um Leerrohre zu verlegen“, wünscht sich Bertram ein effizientes Arbeiten.

Schließlich soll der Platz auch neu gepflastert werden. Frische Bordsteine sind ebenso geplant. Die Linden bleiben stehen. „Sie sind unser Wahrzeichen“, unterstreicht der 49-Jährige. „Und auch in unserem Wappen zu sehen.“

Die Fördermittel vom Land Thüringen sind versprochen. Die Ausschreibung der Arbeiten soll jetzt über die Wintermonate erfolgen. Im Frühjahr 2021 soll der Startschuss fallen. Läuft alles planmäßig, soll im selben Jahr auch das Projekt-Ende sein.

Ist der Dorfplatz vollbracht, wartet schon das nächste Projekt. Im Jahr 2022 soll die Einfahrt zum Friedhof gestaltet werden. Treppe und Geländer sind schon neu. Die Einfahrt bildet an dieser Stelle den Abschluss.

Unklar ist, wie sich die Corona-Pandemie auf den Advent in Herrmannsacker auswirkt. „Noch halten wir an unserem Weihnachtsmarkt fest“, sagt der Bürgermeister. „Aber die Prognosen sind nicht gut.“ Auch die Seniorenweihnachtsfeier hängt am seidenen Faden. Eine Absage wäre bitter. „Wir wollen auch dieses Jahr unbedingt etwas für unsere Senioren tun“, betont Dirk Bertram.

Eine andere Entscheidung ist bereits gefallen: Die traditionsreiche Hubertusjagd Ende Oktober fällt dieses Jahr aus.