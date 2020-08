Herzlicher Schulanfang in Salza

Es ist eine besonderer Schuljahresstart an der Albert-Kuntz-Grundschule in Salza, nicht nur wegen Corona: Nach einjähriger Bauzeit ist die Schule für fast 2,7 Millionen Euro komplett saniert, die Zeit des Lernens in Containern auf dem Sportplatz vorbei. Was der Schule nun – wie schon seit zweieinhalb Jahren – einzig fehlt, ist eine Direktorin.

Die Musiklehrerin Raja-Rosa-Krenz gestaltete mit den Schülerinnen Pia und Wiebke die Feierstunde musikalisch. Foto: Kristin Müller

Vize-Schulleiterin Karolin Picht also begrüßt die Schulanfänger am Samstag. Für die Kinder und ihre Eltern gibt es im Pausenhof eine 30-minütige Feierstunde: mit Zuckertütenbaum, einer kurzen Rede, Blumensträußen samt „Geduldsfaden“ für die Klassenleiterinnen und Hortnerinnen und natürlich Musik. „So ein Tag muss doch würdig begangen und gebührend gefeiert werden“, sagt Raja-Rosa Krenz, die Musiklehrerin.

Ihr Schulchor darf pandemiebedingt nicht auftreten, was sie nicht davon abhält, sich leidenschaftlich ins Zeug zu legen: Rolf Zuckowskis „Kinder werden groß“ aus ihrem Mund an diesem Tag ist längst ein Klassiker, schon viele Jahre gehört er zu ihrem Schuleinführungsprogramm. Dass sie manch Mama und Papa zu Tränen rührt, weiß sie: „Die Emotionen an so einem Tag sind ja da. Man muss sie nur zulassen“, sagt die engagierte Lehrerin und auch ihre Augen werden feucht. Binnen 16 Jahren hat sie etwa 50 Feierstunden für Schulanfänger in Salza mitgestaltet, und das voller Herzlichkeit.