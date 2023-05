Herzzerreißender Aufruf: Tierheim Nordhausen sucht neues Zuhause für Hündin Abby

Nordhausen. Die Hündin wurde bei einer Wohnungsöffnung entdeckt. Ihr Herrchen war kurz zuvor verstorben.

Verträumt blickt die kleine Jack-Russell-Dame Abby in die Kamera. Nachdem sie bei der Wohnungsöffnung ihres verstorbenen Halters entdeckt wurde, kann die Hündin nun wieder im Freien spielen und neuen Mut gewinnen.

Das Tierheim Nordhausen schätzt das Alter der Hündin auf 2 bis 3 Jahre und nimmt an, dass sie sich hauptsächlich in der Wohnung ihres verstorbenen Halters aufgehalten hat, da sie sehr ängstlich und zurückhaltend ist. Darüber hinaus beschreibt das Tierheim die kleine Dame mit den Worten: "Abby macht im Tierheim große Fortschritte, sie lässt sich streicheln und geht super an der Leine Gassi. Hektische und sehr schnelle Bewegungen machen ihr Angst und sie erschreckt sich schnell. Beim Kennenlernen dauert es ein paar Minuten, doch dann taut Abby auf."

Aus diesem Grund sucht das Tierheim ein neues Herrchen oder Frauchen, das mit viel Ruhe und Einfühlungsvermögen der kleinen Hündin die Welt zeigt und ihr ein sicheres neues Zuhause bietet. "Sie möchte am liebsten einfach ihre Ruhe haben. Aufdringliche Hunde sind überhaupt nicht ihr Ding." erklärt das Tierheim Nordhausen weiter.

Wer sich in die kleinen Knopfaugen verliebt hat und Abby ein ruhiges Zuhause geben möchte, wendet sich unter 03631 900101 an das Tierheim Nordhausen.

