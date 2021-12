Hexe Hillary kehrt auf die Nordhäuser Bühne zurück

Nordhausen. Das Nordhäuser Theater nimmt ein Kinderstück wieder in sein Programm auf.

Im Theater unterm Dach (TuD) laufen die Wiederaufnahmeproben des Kinderstücks „Hexe Hillary geht in die Oper“ von Peter Lund. Ab dem 19. Dezember tobt Hillary wieder über die Nordhäuser Bühne des TuD.

Die kleine Hexe Hillary (Daniela Bethge) hat zwei Freikarten für die Oper gewonnen. Sie freut sich. Aber was ist das eigentlich, eine Oper? Was steht denn im Lexikon? Oper ist Theater, wo alle nur singen. Das kann doch nur ein witziger Singfluch sein, denn wer will schon freiwillig ununterbrochen singen?

Dem will Hillary auf den Grund gehen und zaubert sich zur Unterstützung die berühmte Hexe und Opernsängerin Maria Bellacanta herbei. Mit ihr taucht Hillary in die Welt der Oper ein.

Mit diesem Stück erfahren Kinder, das Oper alles andere als ein Fluch ist, sondern zauberhafte Magie. Mit Gesang kann man jemanden verzaubern, unterschiedliche Gefühle hervorrufen und Geschichten erzählen. Die Oper wird als spannende Form des Theaters vorgestellt und Lust darauf gemacht.

Die Vorstellung am 25. Dezember startet wegen des zusätzlichen Weihnachtskonzertes nicht wie angekündigt um 15 Uhr, sondern erst um 17 Uhr.