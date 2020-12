Hier braucht es Männerquoten

Weit weg vom Bürger. Ein anderes Attribut kann ich nicht finden, wenn Politik eine Frauenquote diskutiert. Geht es nach der Großen Koalition, soll die für Vorstände von Dax-Unternehmen kommen. Mich hat vorher natürlich keiner gefragt, wie es mir so geht. Denn in meiner Lebenswelt liegt der Frauenanteil in Führungspositionen bei zwei zu eins. In dieser Lebenswelt, die ich Familie nenne, bin ich neben Frau und Tochter nur geduldetes Anhängsel. Und seine Wurzeln hat diese Diskriminierung in der frühen Kindererziehung. Knallhart recherchiert habe ich das durch ein Studium in Fachliteratur. Sprich: In den Kinderbüchern, die unsere Wohnung pflastern. Wann immer es in diesen Bildergeschichten um süße Rehkitze und Ferkelchen geht, suchen die Tiere den schützenden Schoß ihrer Mutter. Der stolze Rehbock oder erhabene Eber spielen da keine Rolle. Findet ein Comic-Vater doch mal Erwähnung, ist er ein dummes Schwein. Haben Sie selbst Kinder? Machen Sie den Test! Papa Wutz, Conni Klawitters Vater Jürgen, ja selbst Kult-Zeichentrick-Familienoberhaupt Homer Simpson – das sind alles komplette Dödel.

Ihr Unvermögen eilt meinem voraus. Komme ich nach Hause, sind sie schon da. Dagegen muss ich ankämpfen. Immer in Unterzahl. Und bisher ohne Hilfe der Politik. Da braucht es eine Männerquote.