„Hier hatte ich eine Zuflucht, wenn es zuhause grad mal nicht so lief“

Nordhausen. Den Salzaer Kinder- und Jugendtreff „Villa Kunterbunt“ gibt es seit 30 Jahren. Ehemalige Nutzer blicken beim Sommerfest dankbar zurück.

Es ist ein großes Wiedersehen zwischen Hüpfburg, Rollenrutsche, Bastelständen, Clowns-Show: Als am Samstag das 30-Jährige der „Villa Kunterbunt“ vom Verein „Die Falken“ in Salza mit einem großen Sommerfest gefeiert wird, erinnern sich viele Erwachsene an die gemeinsame Jugend im Klub.

„Seit meinem 12. Lebensjahr war ich hier, hatte eine Zuflucht, wenn es zuhause mal grad nicht so lief“, erzählt Martina Kaiser-Blank. Gern denkt sie an Tischtennis- und Dartturniere zurück, ans gemeinsame Basteln vor Weihnachten, an Diskos, Ferienfreizeiten. „War echt gut hier.“ Nancy Nicolai (44) erzählt, ihre heute 14 und 23 Jahre alten Kinder seien quasi in der „Villa“ aufgewachsen: Während sie spielten, konnte sie sich mit anderen Müttern austauschen. Auch Kindersachen seien getauscht worden.

Täglich kommen bis zu 40 Kinder

„Es gibt keinen vergleichbaren Jugendtreff in Nordhausen“, ist Frank Mackrodt überzeugt. Hier sei er „groß geworden“, denkt der 40-Jährige an etwa zehn Jahre zurück, in denen es ihn immer wieder herzog. Heute arbeitet er in einem Sanitätshaus – und ist fast täglich in der „Villa Kunterbunt“ als Ehrenamtlicher dabei. Leiterin Anett Jähne und ihr Kollege Rainer Schumann schätzen das sehr.

Von täglich bis zu 40 Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 17 Jahren berichtet Jähne. Platz ist auf dem weitläufigen Gelände vis-à-vis des Stadtparks zum Spielen und Grillen, für Fußball und Basketball, auch ein Trampolin ist aufgebaut. Drinnen stehen Tisch-Kicker und Tischtennisplatte, kann Dart gespielt werden. Ja, auch ein Fernseher und eine Spielkonsole gibt es.

Montag bis Freitag ist der Kinder- und Jugendtreff von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Dass es ihn seit drei Jahrzehnten gibt, sei „bemerkenswert“, meint Landrats-Beigeordneter Dirk Schimm (parteilos) am Samstag. Ob es ihn brauche?

„Es braucht ausreichend Kinder- und Jugendarbeit“, antwortet Sabine Reich vom Jugendamt. „Und dieser Klub ist ein gutes Beispiel dafür, das auch angenommen wird.“ In der Hand hält sie einen 100-Euro-Scheck zum Geburtstag.

Die Ehemaligen helfen wie auch zwei Schulsozialarbeiterinnen vom Herder-Gymnasium und von der Lessing-Regelschule an den Ständen mit, und so gelingt ein unbeschwertes Sommerfest, das bestens besucht ist. Anett Jähne hofft, dass die Stadt Nordhausen auch in Zukunft die nötige Finanzierung stemmt.