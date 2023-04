Hilfe für Betroffene im Landkreis Nordhausen. An Demenz Erkrankte besser verstehen lernen

Die Mitarbeiter des Projekts Agathe bieten Gespräche für Personen an, die in ihrem Umfeld einen an Demenz Erkrankten haben.

Nordhausen. Mitarbeiter vom Projekt Agathe laden für den 25. April in Wipperdorf im Landkreis Nordhausen zum Austausch ein.

In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten erkranken erst im höheren Alter, aber auch Menschen unter 65 Jahren können betroffen sein. Die Herausforderungen für die Betroffenen und ihre Familien zeigen sich vor der Diagnosestellung im ungewöhnlichen Verhalten.

Damit Demenzerkrankte besser verstanden werden, muss ein Austausch stattfinden. Die nächste Gelegenheit dazu bieten die Mitarbeiter des Projekts Agathe in Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt Nordhausen am Dienstag, 25. April, von 17 bis 19 Uhr in der Straße der Einheit 105 in Wipperdorf an.

„Wir alle können uns auf diese Erkrankung einstellen und somit dafür sorgen, dass Betroffene in einer für sie zufriedenen und selbstbestimmten Lebenswelt mit uns zusammen altern können“, heißt es in der Ankündigung. In gemeinsamen Gesprächen werde für den Umgang und die Kommunikation mit dem an Demenz erkrankten Familienangehörigen, Freund, Mitarbeiter, Kollegen oder auch anderen Beziehungspartner sensibilisiert.

Termine und Anmeldungen können unter Telefon: 03631/911 51 01 oder bei Beate Leupold vom Projekt Agathe, Telefon: 0173/523 70 12, erfolgen.